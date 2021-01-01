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【英國脫歐】約翰遜父親申請法國護照 一心想「留歐」

環球社會熱點 14:01 2021/01/01

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踏入2021新年，英國脫歐後過渡期結束，英國正式脫歐，英國首相約翰遜形容是「了不起的時刻」（amazing moment）。不過，約翰遜父親對英國脫歐的看法，似乎與約翰遜不同。約翰遜父親透露，自己正申請法國護照，以維持他在英國脫歐後，與歐盟的聯繫。

約翰遜父親史丹利（Stanley Johnson）接受法國電台RTL訪問時形容，自己「永遠是歐洲人」（will always be European）。他指，其母親出生於法國，她母親和祖父一樣都完全是法國人。

英國元旦正式脫歐 談判4年多終可「分手」 【下一頁】

他續指：

「對我來說，這（申請法國護照）是取回我已有的東西。所以，我感到非常開心。」

（So for me it's a question of reclaiming what I already have. Therefore, I am very happy.）

英國於今年元旦日起正式英國脫歐。約翰遜（Boris Johnson）於每年一度的新年講話中卻表示，英國脫歐後「可更自由做事情，甚至比我們在歐盟的朋友做得更加好」（free to do things differently，and if necessary better，than our friends in the EU）。

責任編輯：林嘉莉

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