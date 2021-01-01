油價有望回復平穩 中國對石油需求回升

油價去年累跌近21%，現約處48美元水平，今年石油市場需求回升，油價亦有望回復平穩，不過預計升幅有限。中國率先走出疫情困局，中國對石油需求回升。2月，中國因疫情實施大規模封鎖後，石油需求一度暴跌約20%。但如今情況發生了顯著改觀，隨著工廠復工以及人們出行選用自駕方式，汽油和柴油消費出現全面復甦。

中國11月從美國進口原油361萬噸，約為每日87.9萬桶，較同期大增13倍，接近9月創下的紀錄高位390萬噸，並為紀錄以來第三高。另外，沙特重新成為中國進口原油最大來源國，11月的發貨量按月增加43%至848萬噸，或每日206萬桶。

雖然中國今年石油需求回升，但需求並不會大增。摩通估算目前中國消耗每日1,400萬桶油產品，當中有40%至50%屬汽油及柴油。該行估計中國將在2025年對石油需求到達頂峰並回落。

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編輯：李秀雯