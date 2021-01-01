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【美國疫情】黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢

環球政治 13:30 2021/01/01

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【美國疫情】黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢

美國新型冠狀病毒疫苗接種工作如火如荼進行，惟受疫苗產量及接種設施數量所限，目前只有少部分人士能獲接種。不過威斯康星州有一批疫苗因未放入雪櫃，導致要整批報廢。院方稱，涉事醫護人員是蓄意想毀掉疫苗。

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事發在威斯康星州城鎮格拉夫頓（Grafton）一間醫院，上周六傳出院內一批合共500劑疫苗，被遺留在沒有冷藏的狀態下一整天，需要銷毀。

院方起初以為純屬人為疏忽，但後來發現事有蹺蹊。周三發聲明解釋原委，指涉事醫護人員是蓄意破壞疫苗，但未有提及動機。

聲明強調，終結疫情要仰賴疫苗，對涉事人員的行為極度失望（more than disappointed），指事件導致大批人疫苗接種延遲。院方指涉事人員嚴重違反醫院核心價值，已將他解僱，並轉介有關當局跟進調查。疑犯已經被捕，被控刑毀，鲁莽危害他人安全等罪名。

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據報有民眾因此接種未經恰當冷藏的疫苗，不過醫療官員相信這不會帶來重大風險，只是所接種的疫苗不會有效。

責任編輯：林建忠

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