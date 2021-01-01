【英國疫情】單日錄近千人死亡 專家料月底全國封城

英國出現高傳染性新冠病毒，即使英國多個地區已實施第4級最高防疫措施，仍無阻英國新冠肺炎疫情持續擴散。據英國衛生部資料顯示，英國單日錄964名新冠肺炎患者死亡，死亡人數創自第1波疫情高峰期的新高。另外，有政府專家直言，英格蘭可能全面封城。

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報道指，現時英國全國至今有23,813名病人仍然留醫，當中1,847名病人需要使用呼吸機。

英格蘭仍然是疫情最嚴峻的地區，即使多個中部、東北、部分東西及西南區域已實施與封城無異的第4級最高防疫措施，但個別地區如錫利群島（Isles of Scilly） 卻仍維持第1級最低防疫措施。

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員、英國華威大學（University of Warwick）蒂爾德斯利博士（Dr Mike Tildesley）指，確診數字一直上升令人憂慮，料英格蘭可能在1月底全面封城。

確診人數不斷創新高，有不少醫院表示已不勝負荷，在倫敦（London）和伯明翰（Birmingham）的醫院外面長期有救護車戒備，更考慮將部分新冠肺炎病人轉送英國約克郡（Yorkshire）。

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英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員蒂爾德斯利（Mike Tildesley）向英國廣播公司（BBC）指，對持續增加的新冠肺炎確診個案表示憂慮，認為於1月底前，有更多地區將實施最高級別防疫，甚至會達至全國封城。

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責任編輯：郭麗明