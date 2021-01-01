  • 15°C
香港時間 : 2021101日 (五) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為2020年劃上句號 美國三大股指都錄得升幅

環球政經 15:48 2021/01/01

分享：

2020最後一個交易日，美國股市以道瓊斯工業指數和標普500指數創歷史新高作結。儘管經濟受到新冠疫情重創，但美國三大股指都錄得升幅。

道指報30606點，升196點；標普500指數報3756.07，升24.03點；納指報12888.28點，升18.28點。不但延續了連日升勢，更創歷史新高，為2020年劃上完美句號。道指全年升了7.3％，標普500指數上漲了16.3％。納斯達克指數更是自2009年以來表現最好的一年，增長了43.6％。

除夕交易日，TESLA 再破頂，升破700美元，曾高見718.72美元，以705.67美元收市。而以預托形式在美上市的港股則普遍低過本港收市價。阿里巴巴ADR收市跌2.37%，報232.73 美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李秀雯

上一篇文章

【美國禁令】執行特朗普投資禁令　紐交所將中國三大電訊商除牌

下一篇文章

【名家點睇】2021年股市泡沫持續　商品大王羅傑斯警告：年尾或將破裂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬
【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」