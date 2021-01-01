為2020年劃上句號 美國三大股指都錄得升幅

2020最後一個交易日，美國股市以道瓊斯工業指數和標普500指數創歷史新高作結。儘管經濟受到新冠疫情重創，但美國三大股指都錄得升幅。

道指報30606點，升196點；標普500指數報3756.07，升24.03點；納指報12888.28點，升18.28點。不但延續了連日升勢，更創歷史新高，為2020年劃上完美句號。道指全年升了7.3％，標普500指數上漲了16.3％。納斯達克指數更是自2009年以來表現最好的一年，增長了43.6％。

除夕交易日，TESLA 再破頂，升破700美元，曾高見718.72美元，以705.67美元收市。而以預托形式在美上市的港股則普遍低過本港收市價。阿里巴巴ADR收市跌2.37%，報232.73 美元。

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編輯：李秀雯