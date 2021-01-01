【變種病毒】不只英國南非 世衛證實有4款變種病毒

新冠肺炎疫情全球大流行，最近英國及南非更出現新冠變種病毒，變種病毒已傳播多地。世界衛生組織（WHO）證實，新冠病毒自出現以來，已出現4種變種病毒。不過，世界衛生組織強調，病毒本就會隨著時間而產生變化，尚未有證據證明變種病毒會引致更嚴重的疾病。

WHO指，由去年1月起，新冠病毒已出現4種「變種」（variants）。

「D614G」

世衛指，感染「D614G」變種病毒的患者的體內病毒量更高。在2020年6月，此變種已經成為全球主要傳播的新冠病毒類型。世衛指，此變種不會影響治療與疫苗接種的效果。

在丹麥發現的變種病毒

世衛在去年8月至9月，於丹麥發現與水貂相關的變種病毒。世衛指，初步評估憂慮會降低抗體的能力及持續時間。

不過，丹麥僅在9月發現12宗相關確診，世衛指此變種似乎並未大範圍傳播。

【變種病毒】英國與南非有何不同？邊隻傳播力更高？ 【下一頁】

在英國發現的變種病毒

英國在去年年底發現變種病毒「B.1.1.7」(VUI-202012/01），此病毒傳播力高出70%。

世衛指，暫時未知此變種病毒在何地及如何形成。世衛亦指，尚未有證據證明變種病毒會引致更嚴重的疾病。

在南非發現的變種病毒

南非當局去在年12月18日發現變種病毒「501Y.V2」。

源自南非變種病毒 恐能抵抗疫苗 【下一頁】

世衛指，初步評估顯示，該變種病毒與較高的病毒載量有關，這可能反映其傳播能力有所增加。

世衛亦指，尚未有證據證明變種病毒會引致更嚴重的疾病。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉