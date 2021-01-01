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【日本産口罩】日本口罩生産商增産乏力？　3成企業產量不達標

商業 13:30 2021/01/01

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日本疫情反彈，當地政府期望國內口罩製造商可以增産。但有日本媒體調查發現，利用政府補貼增産口罩的企業中，仍有3成企業的月産量低於計劃。

【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」

《日經新聞網》報道，中國産等進口口罩佔日本國內口罩市場近8成，在去年疫情初期的2月至4月出現缺貨狀態。隨著日本政府推出補貼，促進日本國內口罩製造商的生産力，日本産口罩的市佔率從20%上升至50%。不過，主要是大企業能夠按照原計劃生産，如SHARP、iRIS OHYAMA等，至於缺乏品牌力的中小企生產商，其産量仍然低迷。

報道指，29間接受政府補貼生産口罩的企業中，有10間企業的産量低於最初計劃産能，而産量低迷的企業大多為缺乏品牌力的中小企。例如，生産醫用外科口罩的「白十字」原計劃階段性地將産能提升至440萬個，但目前月産只有120萬個；生產高價格不織布口罩的「東和化成」藉改造原有設備，冀將月産能提高到了100萬個以上，但12月的實際産量僅有10萬個，僅為2020年春季的一半。

【新口罩】可重用口罩3L Caring Mask面世　口罩連濾芯3片139元起

【疫市營商】N95口罩全球大賣　為何3M仍要全球裁員2900人？

責任編輯：蘇穎琪

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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