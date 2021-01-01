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AirPods Max缺點初現　用戶投訴耳罩出現水珠積聚問題

科技 12:58 2021/01/01

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最近陸續有網民投訴，指在使用AirPods Max耳機後，耳罩會出現很多水珠，嚴重影響用戶使用體驗。

蘋果耳罩式無線耳機AirPods Max剛在2020年底壓軸登場，其設計、音質、功能，甚至是售價都號稱市場同類型產品中最高級的一批。不過，最近陸續有網民投訴，指在使用該耳機後，耳罩會出現很多水珠，嚴重影響用戶使用體驗。

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據網民Filimon在Twitter發布的照片顯示，其AirPods Max出現明顯水珠積聚問題，隨即有不少用戶反映同樣的問題，指在佩戴一段長時間或戴著耳機做運動後，發現AirPods Max的耳罩杯內出現水珠。另外，亦有Reddit討論區和其他平台用戶分享，表示積聚水珠的情況頗為嚴重，甚至影響耳機的正常功能。

據網民Filimon在Twitter發布的照片顯示，其AirPods Max出現明顯水珠積聚問題。（Twitter截圖）

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由於體溫和出汗等原容易產生濕氣，對於採用金屬耳杯加上密閉式空間設計的頭戴式耳機來說，這情況其實相當普遍。除非Apple參考如EarHugz的防汗水設計並修改機身，否則用戶可能在使用AirPods Max時，需要定期將耳機除低，並在長時間佩戴或運動後，以柔軟、乾燥、不起毛的布抹乾和清潔軟墊和耳罩杯內側。

責任編輯：施雯雯

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