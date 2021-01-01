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【新冠病毒】世衛證實已出現4種變異病毒　不同變異病毒有何區別？

環球政經 20:34 2021/01/01

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英國早前發現出現傳染力更強的變異新冠病毒，近期單日新增確診人數不斷提升。然而英國出現的變種病毒並非唯一，世界衞生組織（WHO）本周五（1月1日）發表報告指，目前已經發現的變種病毒有4種，包括最早出現的突變病毒「D614G」，以及後來在丹麥、英國以及南非發現的變種病毒，分別被命名為「Cluster 5」、「B.1.1.7」以及「501Y.V2」

「D614G」

根據世衛報告，「D614G」去年1月底至2月初首見，隨後逐漸取代最初的病毒，並於6月成為主流傳播病毒，較最初病毒傳染能力更強。不過世衛強調，現有的治療方法、疫苗以及防控措施對該種病毒仍然有效。

【新冠肺炎】美國現首宗新冠變種病毒個案　患者未有外遊紀錄恐已現社區傳播【下一頁

「Cluster 5」

「Cluster 5」的傳播範圍最為狹窄，據報該種病毒去年8至9月出現於丹麥，與水貂養殖有關。世衛指這種變種病毒有可能會降低疫苗的抗體效果，不過迄今為止僅發現12宗相關病例。

「B.1.1.7」

上月14日英國首次向世衛通報「B.1.1.7」（VUI-202012/01）變種病毒於英格蘭東南部出現，該病毒傳染力更高，目前已經成為英國的主流傳播病毒，並在全球31個國家及地區出現。

【新冠疫情】葡萄牙發現變種病毒 由英國旅客傳入【下一頁

「501Y.V2」

至於「501Y.V2」變種病毒，上月18日於南非被發現，並且傳播至其他四個國家，不過該病毒的傳播力等特性仍須進一步鑑定。

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撰文 : 李勝男

疫情 治療 疫苗 美國 世界衞生組織 肺炎 新冠肺炎 約翰遜 英國 脫歐

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