按年升10倍 共接收66宗境外物業的投訴

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地產代理監管局表示，今年首11個月，共接收66宗有關境外物業的投訴，較去年全年的6宗，大升10倍，超過一半個案涉及內地物業，而26宗則涉及泰國物業，餘下則為英國項目。
該局表示，上述個案主要投訴地產代理對項目的租金回報，以及位處地區作出失實陳述。地監局行政總裁韓婉萍說，若本港地產代理按照發展商資料銷售，就算項目最終爛尾，亦非失實陳述，皆因難以證明發展商存心欺騙。
她又說，香港物業交易具完善保障，但海外置業卻非如此，因地監局只能監管持牌地產代理的操守，不能規管非持牌機構及外國發展商，故若發生意外及問題，難以協助買家追討損失。事實上，即使代理沒有持牌，亦可銷售海外物業。
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編輯：李秀雯