【2021新年優惠】新年去舊迎新？　一文看清家電家品及廚具用品優惠（多圖）

▲ 各品牌藉新年，推出折扣優惠。

踏入2021，想為家居注入新活力，可以增加小家品和小家電。各品牌藉新年，推出折扣優惠。而在新常態下，除了到實體店購物有優惠，網上亦同時設有優惠。

1. Pricerite實惠

該品牌每月首個星期五，更推出「會員感謝日」。即於今日（1月1日）設限定優惠，凡於網店或門市購物，全場家品可獲95折優惠。另外，其還推出寵物用品跨年優惠。截至1月6日為止，指定品牌的貨品分別可以200元的價錢任選4件、200元任選2件、400元任選2件等。

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2. Tefal推出新年優惠

由1月1日至2月11日期間，購買指定小家電低至7折。若購物滿1,600元可獲贈禮品，例如：Tefal Natura易潔炒鍋28cm連蓋或安記花菇花膠禮盒。或若購物滿3,000元，則可獲贈OTO Penta Gun 按摩槍 （PG-90）。

憑有效購物單據，更可參加網上大抽獎。大抽獎禮品包括：

大獎：智能手機512GB（Pacific Blue） （1名）

二獎：Ritz Carlton Dinning Coupons （1名）

三獎：Tefal 養生烹煮機（1名）

幸運獎：Tefal健康氣炸鍋（1名）

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3. 茲曼尼GIORMANI

該品牌與KAKAO FRIENDS合作，推出全新系列的「茲曼尼GIORMANI l KAKAO FRIENDS禮品 」。截至2021年1月31日，訂購真皮梳化可獲85折優惠，折實後滿7,000元起，更可獲贈送指定茲曼尼GIORMANI l KAKAO FRIENDS禮品。

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4. IKEA

推出新居入伙住戶優惠，由即日起至6月30日，指定屋苑住戶於門市購買傢俬及家飾用品，並選擇貨服務滿5,000元，可獲9折優惠。若購物滿10,000元，可獲88折優惠。屋苑包括曦臺、海日灣II、一號九龍道、傲玟、君譽峰、泓碧和天鑽。

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責任編輯：馬意文

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