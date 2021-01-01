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受強烈寒潮影響 天氣持續寒冷

環球政經 13:03 2021/01/01

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踏入2021年，香港天氣繼續寒冷，今早市區氣溫普遍不足8度。由於天朗氣清，內陸空曠地區在晚間散熱較快，新界北部氣溫更降至約3度。

受強烈寒潮影響，本港今日天晴及非常乾燥。早晚寒冷。日間最高氣溫約15度。吹和緩北至東北風，初時風勢清勁。天文台預測，明日廣東沿岸地區持續寒冷、晴朗及非常乾燥。預料下週初雲量較多，氣溫稍為回升。而另一股冬季季候風會在下週中期開始影響華南，氣溫再度下降，下週後期該區寒冷及有幾陣雨。

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