【英國脫歐】英國元旦正式脫歐 談判4年多終可「分手」

纏繞4年多的英國脫歐問題完美落幕，英國於今年元旦日起正式英國脫歐。英國首相約翰遜（Boris Johnson）於每年一度的新年講話中表示，談及英國脫歐後「自由在我們手中」（freedom in our hands），又形容英國脫歐是「了不起的時刻」（amazing moment）。

約翰遜指，英國「可更自由做事情，甚至比我們在歐盟的朋友做得更加好」（free to do things differently，and if necessary better，than our friends in the EU）。這亦意味著，英國將踏入新獨立時代。

法國總統馬克龍則指，英國仍是法國的「朋友與盟友」（friend and ally）。

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英國國會於上月31日以壓倒性票數通過與歐盟的貿易協議，避免出現無協議脫歐。英國於人員流動、貿易、移民問題及國家安全合作決策擁有自主權。

根據脫歐協議，英國仍繼續享免關稅及免配額進入歐盟市場等貿易待遇，但由於英國銀行及金融機構不會獲得全面進入歐盟單一市場，對於雙方商業及人口往來等問題需要進一步落實細節。約翰遜亦警告，英國脫歐後未來數天或數周內，英國企業需重新適應新貿易規則，過程中或會為他們帶來混亂。

歐盟英國達成貿易協議 【下一頁】

責任編輯：郭麗明