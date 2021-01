【英國脫歐】英國元旦正式脫歐 談判4年多終可「分手」

纏繞4年多的英國脫歐問題完美落幕,英國於今年元旦日起正式英國脫歐。英國首相約翰遜(Boris Johnson)於每年一度的新年講話中表示,談及英國脫歐後「自由在我們手中」(freedom in our hands),又形容英國脫歐是「了不起的時刻」(amazing moment)。

約翰遜指,英國「可更自由做事情,甚至比我們在歐盟的朋友做得更加好」(free to do things differently,and if necessary better,than our friends in the EU)。這亦意味著,英國將踏入新獨立時代。

法國總統馬克龍則指,英國仍是法國的「朋友與盟友」(friend and ally)。

由關稅到簽證 拆解脫歐協議內容 【下一頁】

英國國會於上月31日以壓倒性票數通過與歐盟的貿易協議,避免出現無協議脫歐。英國於人員流動、貿易、移民問題及國家安全合作決策擁有自主權。

根據脫歐協議,英國仍繼續享免關稅及免配額進入歐盟市場等貿易待遇,但由於英國銀行及金融機構不會獲得全面進入歐盟單一市場,對於雙方商業及人口往來等問題需要進一步落實細節。約翰遜亦警告,英國脫歐後未來數天或數周內,英國企業需重新適應新貿易規則,過程中或會為他們帶來混亂。

歐盟英國達成貿易協議 【下一頁】

責任編輯:郭麗明