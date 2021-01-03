【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　中國商務部：將採取措施（第二版）

▲ 美國紐交所NYSE要求中移動、中電信及中聯通除牌。

美國近期擴大對中資股的投資禁令，美國紐約證交所（NYSE）於除夕日公布，會將三大中資國營電訊營運商的ADR除牌，包括中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及中聯通 （00762） 相應的ADR。根據紐交所聲明，中移動（美：CHL）、中電信 （美：CHA）及聯通（美：CHU）將於1月7至11日停牌，隨後將展開除牌程序。

中國商務部新聞發言人表示，這種濫用國家安全、動用國家力量打壓中國企業的做法不符合市場規則，違背市場邏輯，不僅損害中國企業的合法權益，也損害包括美國在內各國投資者的利益，將嚴重削弱各方對美國資本市場的信心。

發言人又指，中方反對美方濫用國家安全將中國企業列入所謂「共產黨中國軍隊公司」清單的做法，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。同時希望美方與中方相向而行，共同致力於為兩國企業和投資者創造公平、穩定、可預期的營商環境，推動雙邊經貿關係早日重回正軌。

中移動、中電信及聯通於周四股價升0.8%至跌1.3%不等，三家公司2020年全年跌幅由33%至39%。

大摩料美國制裁或觸發逾千億資金沽中資股【下一頁】

美國總統特朗普於11月簽署行政命令，禁止美國投資者投資由中國軍方擁有或控制的企業。

因應美國對中資企業的制裁，MSCI、標普道瓊斯及富時羅素早前均公布從基準指數剔除中資公司的名單。其中，MSCI剔除的10間中資公司股票，將於2021年1月5日收市時生效。

（第二版更新中國商務部回應）

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編輯：陳韻妍