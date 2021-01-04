【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　三大電訊商跌逾3%（第四版）

▲ 美國紐交所NYSE要求中移動、中電信及中聯通除牌。

美國近期擴大對中資股的投資禁令，美國紐約證交所（NYSE）於除夕日公布，會將三大中資國營電訊營運商的ADR除牌，包括中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及中聯通 （00762） 相應的ADR。根據紐交所聲明，中移動（美：CHL）、中電信 （美：CHA）及聯通（美：CHU）將於1月7至11日停牌，隨後將展開除牌程序。

截至9時54分，三大電訊商股價跌逾3%，中移動最新報42.65元，跌3.5%，成交額15.2億元；聯通最新報4.31元，跌3.1%；中電信 （00728） 跌3.3%，報2.08元。

中海油ADR仍在紐交所上市

值得留意的是，在美國黑名單中的35家中國企業中，中海油 （00883） ADR（美：CEO）仍有在紐交所上市。

商務部：損美投資者利益

中國商務部新聞發言人表示，這種濫用國家安全、動用國家力量打壓中國企業的做法不符合市場規則，違背市場邏輯，不僅損害中國企業的合法權益，也損害包括美國在內各國投資者的利益，將嚴重削弱各方對美國資本市場的信心。

發言人又指，中方反對美方濫用國家安全將中國企業列入所謂「共產黨中國軍隊公司」清單的做法，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。同時希望美方與中方相向而行，共同致力於為兩國企業和投資者創造公平、穩定、可預期的營商環境，推動雙邊經貿關係早日重回正軌。

中證監：嚴重破壞市場規則和秩序

中國證監會亦指，3家中國公司發行ADR並在紐交所上市已經接近或超過20年，一直遵守美國證券市場規則和監管要求，受到全球投資者的普遍認可。紐交所直接公告啟動對3家公司的摘牌程序，是由美國政府針對所謂「中共涉軍企業」的行政命令引發的。美方出於政治目的實施行政命令，完全無視相關公司實際情況和全球投資者的合法權益，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序。

3家公司擁有龐大用戶基礎，基本面穩定，在全球電信服務行業中具有重要影響力。其ADR總體規模不大，合計市值不到200億元人民幣，在三家公司總股本中的佔比最大隻佔2.2%，其中中國電信只有約8億元人民幣，中國聯通只有約12億元人民幣。流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，即便摘牌，對公司發展和市場運行的直接影響相當有限。中證監堅決支持3家公司依法維護自身權益，相信他們能夠妥善應對行政命令和摘牌措施造成的不利影響。

中證監指，美國的國際金融中心地位，有賴於全球企業和投資者對其規則制度包容性和確定性的信任。近期美國一些政治勢力不惜損傷美國資本市場的全球地位，持續無端打壓在美上市外國公司，體現規則制度的隨意性、任性、不確定性，這是不明智的行為中證監希望美方尊重市場、尊重法治，多做維護全球金融市場秩序、保護投資者合法權益和有益於全球經濟穩定發展的事。

中移動、中電信及聯通於周四股價升0.8%至跌1.3%不等，三家公司2020年全年跌幅由33%至39%。

大摩料美國制裁或觸發逾千億資金沽中資股【下一頁】

美國總統特朗普於11月簽署行政命令，禁止美國投資者投資由中國軍方擁有或控制的企業。

因應美國對中資企業的制裁，MSCI、標普道瓊斯及富時羅素早前均公布從基準指數剔除中資公司的名單。其中，MSCI剔除的10間中資公司股票，將於2021年1月5日收市時生效。

（第二版更新中國商務部回應；第三版加入中證監回應；第四版加入股價資料）

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編輯：陳韻妍