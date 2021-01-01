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【騰訊股價】華為重新上架騰訊遊戲　傳遊戲分成比例存分歧（第三版）

股市 19:32 2021/01/01

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華為全面下架騰訊遊戲。

騰訊 （00700） 與內地手機巨頭華為對碰，華為於旗下遊戲中心社區公告，騰訊遊戲單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙，評估法律情況，不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架。

據內媒最新報道，華為應用市場今晚已重新上架騰訊旗下遊戲。

華為在公告中未有詳細交代箇中詳細原因，但指騰訊遊戲是於「2020年12月31日17點57分」單方面提出要求。華為並未完全封死日後合作機會，稱希望未來有機會合作，「敬佩騰訊遊戲在行業內取得的成就和絕對的市場地位，雖然不贊同但也理解騰訊基於此提出的要求。」

內媒引述知情人士表示，華為下架騰訊遊戲疑因在遊戲分成比例存在分歧，2019年年中起，騰訊對渠道商提出七三分成比例（應用市場佔三成，開發商佔七成），意在改變舊有的以手機廠商為主的分發流程體系，以往內地的行業慣例是五五分成。

騰訊遊戲回應查詢時稱，因華為手機遊戲平台與騰訊《手機遊戲推廣項目協議》未能如期續約，導致元旦凌晨騰訊遊戲的相關產品被突然下架，目前正在積極溝通爭取盡快恢復。

（第二版新增遊戲分成比例問題；第三版新增重新上架消息）

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編輯：麥德銘

香港股票 騰訊控股（00700） 華為 騰訊

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