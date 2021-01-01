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【騰訊股價】華為全面下架騰訊遊戲　華為：騰訊單方面重大變更

股市 11:48 2021/01/01

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騰訊 （00700） 與內地手機巨頭華為對碰，華為於旗下遊戲中心社區公告，騰訊遊戲單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙，評估法律情況，不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架。

華為未有詳細交代箇中詳細原因，但指騰訊遊戲是於「2020年12月31日17點57分」單方面提出要求。華為並未完全封死日後合作機會，稱希望未來有機會合作，「敬佩騰訊遊戲在行業內取得的成就和絕對的市場地位，雖然不贊同但也理解騰訊基於此提出的要求。」

據報，華為應用市場以及華為遊戲中心已經搜不到騰訊相關遊戲。

騰訊遊戲回應查詢時稱，因華為手機遊戲平台與騰訊《手機遊戲推廣項目協議》未能如期續約，導致元旦凌晨騰訊遊戲的相關產品被突然下架，目前正在積極溝通爭取盡快恢復。

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編輯：麥德銘

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