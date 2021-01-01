【宅經濟】疫情下宅在家過聖誕　全球應用程式下載營收突破4億美元

▲ 有調查機構發現，單單是聖誕節當天，全球消費者在App Store與Google Play的消費總額就達到逾4億美元。

隨著全球新冠肺炎疫情升溫，不少人都只能宅在家中看電視、玩手機度過聖誕佳節，卻反而成功帶動宅經濟發展。有調查機構發現，單單是聖誕節當天，全球消費者在App Store與Google Play的消費總額就達到逾4億美元。

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根據調查機構Sensor Tower數據顯示，在2020年11月份，全球消費者在App Store與Google Play的消費總額首次突破100億美元（約港幣775億元）。而在聖誕節當天，App Store及Google Play Store兩個平台的合計消費總額已達4.076億美元（約港幣31.6億元），相比2019年的聖誕節大幅增長34.5%。據兩大平台數據顯示，App Store下載營收達2.786億美元（約港幣21.6億元），而Play Store的營收則僅為App Store的一半，約為1.29億美元（約港幣9.9億元）。

根據統計，大部分消費均來自於手機遊戲，佔全部消費總額的72.5%，其中最受歡迎的遊戲是騰訊的《王者榮耀》，單是聖誕節當日就賺得1,070萬美元（約港幣8,294萬元）；而在非遊戲類應用程式中，則以字節跳動的《TikTok》最受歡迎，聖誕節當日的收入高達470萬美元（約港幣3,643萬元）。

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而在App Store與Google Play兩大平台上，消費總額僅次於遊戲類的，就是娛樂相關的應用程式。Sensor Tower數據中顯示，在App Store上，娛樂類應用程式收入達1,930萬美元（約港幣1.5億元），佔非遊戲類應用程式的21.8%。而在Google Play上，娛樂類應用程式收入則達430萬美元（約港幣3,333萬元），佔非遊戲類應用程式的18.5%。

責任編輯：施雯雯