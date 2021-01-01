【2021新年優惠】Uber Eats 1月新優惠　憑優惠碼落單滿300元減50元（附優惠碼）

踏入2021年，各大品牌都推出新優惠迎接新一年。由即日起，Uber Eats提供不少外賣優惠予用戶

由早上８時至凌晨12時，可隨時隨地叫外賣，食盡早餐、午餐、下午茶、晚餐及宵夜。特選餐廳，如譚仔雲南米線、九份飽等，更可享有限時優惠。

【購物優惠】實惠新春優惠傢俬6折起 買滿3000元即減300元

詳情 有效期 憑 DBS 信用卡落單的 Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「DBSNEW」，落單滿 $100首單即享減HK$50 優惠（只限外賣訂單）。 即日起至1月14 日 Uber Eats 用戶憑優惠碼「21HNY」 落單滿 HK$300 即享 $50 減免優惠（只 限外賣訂單）。 即日起至1月17 日 Uber Eats 用戶憑優惠碼「HKF01」於指定餐廳落單，可享三次滿 HK$90 免送 餐費優惠（只限外賣訂單）。 即日起至1 月31日 Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「JANNEW」，首單滿 HK$120 即享減 HK$80 優惠。完成首單後可享兩星期免送餐費優惠（先到先得，換完即止）。 憑 Visa 卡落單的 Uber Eats 用戶輸入優惠碼「VISAJAN」，落單滿 HK$120 即 享減 HK$30 優惠（只限外賣訂單）（先到先得，換完即止）。 憑 Visa 卡落單的 Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「VISANEW」，落單滿 HK$120 首單即享減 HK$60 優惠（只限外賣訂單）。 即日起至2月 14 日

於以下特選餐廳享有限時優惠：

餐廳 詳情 九份飽 Jiu Fen Full 訂購滿 HK$180 即享減 HK$25 優惠 譚仔雲南米線 TamJai Yunnan Mixian 以優惠價 HK$53 享用脆肉鯇米線

以優惠價 HK$20 享用小食蜀香肚絲或川風香辣黑柏葉 Seoul Bros 訂購滿 HK$200 即享減 HK$35 優惠

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責任編輯：蘇穎琪