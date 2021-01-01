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【2021新年】新西蘭最有氣氛 歐洲多國如「死城」（多圖）

環球社會熱點 11:27 2021/01/01

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新冠疫情全球大流行，加上新冠肺炎出現變種病毒，令各地踏入2021新年之際，都未能如以往一樣倒數2021新年。在歐洲，多國實施宵禁或封城，令民眾無法外出倒數迎2020新年，多個倒數熱點場面冷清如「死城」。不過，在新冠疫情受控的新西蘭，民眾可外出觀賞煙花匯演及大型音樂節，新西蘭甚至沒有為這些倒數活動限制參與人數。

在歐洲，由於多國新冠疫情嚴峻，民眾都無法如以往一樣倒數。在法國，政府下令在周四（12月31日）晚上8時起實施宵禁，法國出動10萬軍警上街執法，巴黎有一半地鐵路線關閉。

【除夕倒數2021】英國禁民眾外出慶祝接吻 恐散播疫情 【下一頁】

在英國，由於出現變種病毒，8成地區封城，英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前亦呼籲市民遵守防疫措施、不要外出。在倫敦泰晤士河畔的煙花匯演亦取消。

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而在美國，「倒數熱點」紐約時代廣場卻不開放給公眾，倒數活動改為網上直播。大會邀請數百名「2020年英雄」前線工作人員參與倒數活動，出席者均要量度體溫及佩戴口罩。

在疫情受控的新西蘭，倒數活動卻如常進行，民眾可外出觀賞煙花匯演及大型音樂節，新西蘭甚至沒有為這些倒數活動限制參與人數。

而在澳洲，向來備受世界矚目悉尼煙花匯演，民眾就不能現場觀看，未經許可的人士更禁止進入市中心。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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