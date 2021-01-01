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【輝瑞疫苗】世衛批准輝瑞疫苗作緊急用途 首款獲許可

環球社會熱點 11:44 2021/01/01

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新冠肺炎疫情嚴峻，多國陸續展開新冠疫苗接種。世界衛生組織（WHO）於周四（12月31日），批准將輝瑞疫苗列為可作緊急用途。輝瑞疫苗是自新冠肺炎疫情爆發以來，首款被世衛列作緊急使用的新冠疫苗。世衛希望藉此鋪路讓全球其他國家加速批准及分配輝瑞疫苗，並強調需要更多的努力，才可以滿足全球對新冠疫苗的需求。

世界衛生組織決定，將輝瑞（Pfizer）和德國藥廠BioNTech共同研發的新冠疫苗，列作可用於緊急用途。

世衛望此舉可以令各國，加快批准使用輝瑞疫苗。世衛表示召集全球各地專家，查閱了輝瑞疫苗安全性、效用率等數據後，認為它符合世衛的標準。世衛認同使用輝瑞疫苗可以減低，新冠肺炎所帶來的風險。

杜特爾特護衛隊 被揭偷接種走私中國新冠疫苗 【下一頁】

世衛助理總幹事西芒（Mariangela Simao）強調，全球應該更加努力確保疫苗供應，滿足全球各地高危群組的需求。

世衞在聲明中表示，此決定可讓聯合國兒童基金會（UNICEF）等國際組織，可為有需要國家取得輝瑞疫苗。

英國為首個批准使用輝瑞疫苗的國家，並在12月8日開始為民眾接種輝瑞疫苗，其後美國、加拿大，以及歐盟多國亦陸續展開接種計劃。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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