展望2021年﹕MPF宜避免過度集中單一行業 本港樓價今年可望穩定

▲ 2020年施政報告已經塵埃落定，發展商推出的新樓盤持續熱銷，本港高樓價和住房供應不足的問題短期內很難解決。

剛踏入2021年，本文將為投資者部署最新投資策略﹕

投資組合如MPF宜謹慎避免過度集中在單一行業

適逢年底也是調整MPF組合的時候，筆者驚訝地發現MPF裡的各類股票型或混合型基金，不管是成長型，價值型，中國，亞洲或者全球配置型的前十大持倉股當中，今年中美的明星科技股佔去了一半席位。更讓筆者擔心的是基金名稱為價值型，也是重倉了科技股。至於傳統指數權重行業，如銀行和地產行業，基金經理們估計已經盡可能低配，甚至不再跟蹤舊經濟行業。筆者建議各位投資者避免投資組合(包括MPF)過度集中在單一行業，注意行業過分集中風險。

料香港樓價平穩 地產股有望修複估值

2020年施政報告已經塵埃落定，發展商推出的新樓盤持續熱銷，本港高樓價和住房供應不足的問題短期內很難解決。據筆者瞭解，近日新造按揭利率進一步下跌，媒體上也報導租金大幅下調的成交個案，但是總體來說，2020年香港住宅價格錄得溫和上漲。至於來年會否爆發移民潮導致本港住宅樓價大幅下調？我們通過參考1989-1996年的新增移民數量，約占總人口的5-7%。另一方面，通過雙程證和境外人才輸入的人口流入剛好抵消了未來幾年可能出現的移民潮。展望來年，本港住宅樓價和租金有望穩定或窄幅波動，一眾舊經濟本港地產股有望迎來估值修復。

撰文﹕韓焯林博士， 瑞士盈豐銀行執行董事