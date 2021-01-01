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【樓市熱話】50萬首期係咪買唔到屯門樓？　網民：買個車位就夠

股樓投資 00:50 2021/01/01

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屯門向來是上車客的聖地，有網民在討論區發帖表示，首期不多只有50萬，想在屯門近兆康一帶尋找上車盤，但結果卻事與願違，問是否首期50萬元都難以在屯門找到上車盤，結果惹來熱議。

該網民表示，本身首期唔多，約只得50萬元，因私人原因希望在屯門近兆康那邊買樓，但找了幾個星期，都沒有收鑊。她曾經在地產鋪見到兆康苑有放盤450萬，但一問之下才知要連租約買。之後有地產代理問她預幾多首期，聽到是50萬元後就冇回音，令她不禁質疑，「仲以為經濟吾好，可以執到平貨，點知係樓市企得好硬。」

單日3宗撻大訂　納米樓恐成「籮底橙」？ 請情請按【見下頁

此帖惹來不少網友熱議，回應頗為兩極化，有認為50萬元首期真的太少，直言「買個車位就夠」、「50萬首期買納米樓都好炆水」。

亦有不少認為買樓涉及的雜費多，50萬元首期難以買到500萬的樓盤。「50萬係屯門只可以買到舊同細，大約300呎到，但你預埋印花稅都要十幾萬，同埋代理佣金，都要20萬左右，仲未計裝修」、「50萬只買到400萬以下樓」。

【延伸閱讀】筍盤推介： 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選 【見下頁

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其他網友回應：

我之前買樓，樓價420萬，諗住50萬budget啦，點知埋單計數，差不多要100萬。首期+按揭保險+政府稅+雜項+少少裝修+家私電器。所以你要預多少少錢。

你轉個第二個代理先，有心做既，就算你budget唔夠都會幫你搵下，最多send d劣質盤既啫

50萬首期，如果過到壓測銀行借到450萬，買500萬樓下係無問題，前題係過到壓測。屯門其實大把4百幾萬盤，睇成交有翠林，康德，兆康，景峰，偉景，豐景園，屯門市廣場，時代，多到我都唔想數落去。

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記者：李兆明

經濟 納米樓 上車盤 屯門 兆康苑

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