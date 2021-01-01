虛擬銀行服務 過半受訪者表示感興趣

虛擬銀行在香港發展已有一段時間。有調查顯示，有51%受訪者表示對使用虛擬銀行服務感興趣，當中73%受訪者表示，有興趣在未來6個月內開設虛擬銀行戶口，並有25%受訪者表示，願意將逾10萬元資金存入虛擬銀行戶口。

不過虛擬銀行或要在宣傳等層面作下功夫，縱使八成受訪者表示聽過虛擬銀行，可是實際了解虛擬銀行服務則只有12%受訪者。另外，亦發現25至49歲的人士，將會成為虛擬銀行最大使用族群。當中，以高收入或流動資產達50萬元或以上的族群為主。至於大部份45歲或以上人士，對虛擬銀行的興趣仍偏低。

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