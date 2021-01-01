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紙價或被壓低 港廢紙准售內地4間指定紙廠

環球政經 11:00 2021/01/01

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今年起，內地將實施「禁廢令」，全面禁止外國廢料入境，令人擔心本港廢紙出口問題。有消息指，內地將安排本港廢紙進口內地，但必須交予4間指定紙廠處理。部分承辦商周三（12月30日）已與紙廠簽約，需按紙價變化每月續約。有已簽約回收商昨（31日）起已「裝櫃」，最快下周一（1月4日）運往內地。

有承辦商估計，即使4間內地紙廠可接收本港所有廢紙，但是紙價或會被壓低。他預料，由內地指定紙廠收紙安排，至少需維持到屯門環保園紙漿廠投產。該承辦商相信，當局日後或會限制廢紙出口，令本地營辦紙漿廠有優勢。

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