提高上市流程效率 推行無紙化措施

港交所（00388）向市場參與者發通函，指出從2021年1月1日起推行兩項無紙化措施。

第一項為停止對交易所參與者發出或重發交易所參與者證明書，交易所參與者亦不再需要於其營業地址張貼證明書。現時交易所參與者的名錄及資料均可於港交所網站查詢。公眾將可參照港交所網站「現有交易者及交易權擁有人」一欄內資料，核實交易所參與者的身份及資格。

第二項是停止向交易所參與者及其他人士提供任何規則﹑或規則更新的紙張版本。以後交易所的相關修訂可參照網站內「規則修訂—交易所規則」一欄內資料。

港交所上市主管陳翊庭表示，相信是次《上市規則》修訂可提高上市流程的效率，並將用紙減至最低，亦可令投資者更容易查閱相關文件，尤其方便中國內地及國際投資者。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機