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針對不公平競爭 調查螞蟻集團股權投資

環球政經 09:00 2021/01/01

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據《路透社》報導，有三名知情人士指，中國監管機構正調查螞蟻集團對數十家企業的股權投資情況。其中一名知情者指，若果機構發現不公平競爭等行為，就有可能要求螞蟻放棄投資項目，當中大部份是科技及金融科技的初創公司。

另兩名消息人士則指，監管機構正在研究螞蟻在過去幾年的投資，以及這些交易背後的理由及協同效應。亦有指，監管機構希望螞蟻放棄一些投資項目，除非其對業務而言屬於主要發展項目的。

不過，有知情人士指現時螞蟻尚未收到監管機構有關出售其股權投資的任何指導。而螞蟻集團未有回應事件。華爾街日報日前則報道，北京已初步訂出整改螞蟻集團的方案，集團將要重組，中國政府於較賺錢的業務擬取得更大股權，螞蟻最終可能只剩下網上支付業務。

 

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