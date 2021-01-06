【2021展望】申萬宏源看好傳統股今年修復估值 共19隻港股列入本年海外組合

內地券商申萬宏源在《2021年港股投資策略》報告中指出，今年港股市場因傳統行業修復估值，提供了指數投資機會。在資金層面上，市場增量資金更多將來自內地的保險企業資金、公募基金及銀行理財資金。當中在今年港股市場在交易意料之內出現復甦的大環境下，公募基金對價值板塊的配置有較大的提振空間，令低估值的港股成為有關資金的不俗選擇。申萬宏源同時披露海外組合，覆蓋20隻股份。當中包括19隻本港上市股份，以及美國中概股拼多多(美：PDD)。

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申萬宏源本年海外組合19隻港股一覽：

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該行指出，基於去年上半年的低基數效應，今年上半年大多板塊的收入及盈利，料較去年同期錄得大幅增長。當中順周期行業較科網等新經濟板塊，呈現更明顯的低基數效應。當中餐飲休閒、交通運輸及消費服務這三板塊今年表現預計較佳，盈利分別按年增長8.7倍，4倍及3.3倍。資產配置方面，該行看好以銀行、保險為首的金融股，及其他順周期股的估值修復投資機會。該行亦建議留意後疫情時代復甦的休閒服務行業，其中濠賭及航空有望於年中至年底處於盈利增長的高點。

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對於去年大放異彩的科技股，申萬宏源指其新一年仍是本港股市的重要資產類別，當中盈利增幅較高的科技股在消化估值上仍然佔優。

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