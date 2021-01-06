  • 16°C
香港時間 : 2021106日 (三) 22:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021展望】申萬宏源看好傳統股今年修復估值 共19隻港股列入本年海外組合

股樓投資 22:01 2021/01/06

分享：

內地券商申萬宏源在《2021年港股投資策略》報告中指出，今年港股市場因傳統行業修復估值，提供了指數投資機會。在資金層面上，市場增量資金更多將來自內地的保險企業資金、公募基金及銀行理財資金。當中在今年港股市場在交易意料之內出現復甦的大環境下，公募基金對價值板塊的配置有較大的提振空間，令低估值的港股成為有關資金的不俗選擇。申萬宏源同時披露海外組合，覆蓋20隻股份。當中包括19隻本港上市股份，以及美國中概股拼多多(美：PDD)。

【延伸閱讀】【2021展望】招銀國際料恒指今年試3萬點 價值股上半年回升 推介16隻行業首選港股   詳情請看【下一頁

申萬宏源本年海外組合19隻港股一覽：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

該行指出，基於去年上半年的低基數效應，今年上半年大多板塊的收入及盈利，料較去年同期錄得大幅增長。當中順周期行業較科網等新經濟板塊，呈現更明顯的低基數效應。當中餐飲休閒、交通運輸及消費服務這三板塊今年表現預計較佳，盈利分別按年增長8.7倍，4倍及3.3倍。資產配置方面，該行看好以銀行、保險為首的金融股，及其他順周期股的估值修復投資機會。該行亦建議留意後疫情時代復甦的休閒服務行業，其中濠賭及航空有望於年中至年底處於盈利增長的高點。 

【延伸閱讀】【2021展望】花旗列今年3大投資主題 籲科網股換馬至周期股 另推薦7大首選中資股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

對於去年大放異彩的科技股，申萬宏源指其新一年仍是本港股市的重要資產類別，當中盈利增幅較高的科技股在消化估值上仍然佔優。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

經濟

上一篇文章

【新冠疫情】25萬人確診逾3900人死亡　美國創單日最多死亡個案

下一篇文章

【櫻淘魔法棒@iM網欄】 增值過數攻略 Payme 復活了
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【2021展望】花旗列今年3大投資主題 籲科網股換馬至周期股 另推薦7大首選中資股
【2021展望】花旗列今年3大投資主題 籲科網股換馬至周期股 另推薦7大首選中資股
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價