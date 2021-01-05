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【2021展望】招銀國際料恒指今年試3萬點 價值股上半年回升 推介16隻行業首選港股

股樓投資 21:41 2021/01/05

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招銀國際較早前發表2021年策略報告，當中內容包括對2021年港股展望。該行估計，新冠病毒疫苗於今年上半年，可以在全球較廣泛地應用，加上環球主要央行之積極貨幣寬鬆政策支持，分別為環球經濟和企業盈利復蘇注下強心針，指出市場正預期2021年美股、A股和港股盈利皆增長近20%。該行以市盈率作為恒生指數和國企指數之估值方法，以反映市場將聚焦於疫情過後盈利正常化的預期。今年，恒指之目標市盈率為10倍至12.7倍，目標區間約為 23600至30000點。至於國企指數，目標市盈率為7.7倍至10倍，目標區間介9200至12000點。

【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股  詳情請看【下一頁

招銀又指，2021年人民幣匯率料總體偏強，呈穩步升值態勢，一般情況下有利港股及H股的盈利和估值。另一方面。A股相對H股之溢價升至逾40%，創十年新高。當A股溢價偏高，經港股通南下淨買入資金傾向增加亦有助H股表現，其後數月H股跑贏A股的機會亦稍增。招銀分別從15個板塊選取出18隻股份為行業首選股，當中16隻為本港上市股份，餘下兩隻分別是傳出快將轉戰本港的美國中概股嗶哩嗶哩(美：BILI)，以及A股晶盛機電(深：300316)。

【延伸閱讀】【2021展望】花旗列今年3大投資主題 籲科網股換馬至周期股 另推薦7大首選中資股  詳情請看【下一頁

招銀國際2021年16隻行業首選港股一覽：

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持倉策略方面，招銀估計2021上半年價值股較大機會跑贏，因在經濟衰退過後、復蘇的初期，週期性的價值股之反彈幅度通常大於增長股。唯須注意股市之反彈傾向於經濟復蘇之第四季左右失去動力，意味2021年第二季或有較大回檔壓力。當經濟增長回復較正常水準，相信投資者仍會偏好增長潛力較高的股份，尤其是具長線結構性增長概念的行業，例如互聯網和消費品龍頭企業，可把握階段性回檔的機會重新佈局增長股。 

 【延伸閱讀】 【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級   詳情請看【下一頁】   

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撰文 : 李尚毅

經濟

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