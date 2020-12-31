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【芯片大戰】中芯國際非執董叢京生因美國制裁事件辭任　梁孟松身份未變

新經濟追蹤 20:46 2020/12/31

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中芯 （00981） 發通告，指獨立非執行董事叢京生鑒於美國近期對中芯之關注事項，辭任第三類獨立非執行董事的職務，即日起生效。叢京生確認，與董事會並無意見分歧，除上述者外，亦無其他有關辭任事宜須提請股東垂注。與此同時，早前傳出不滿中芯國際委任新副董事長蔣尚義，聯合首席執行官梁孟松在最新公告，身份未有變動。

梁孟松擬辭任聯席CEO、傳不解蔣尚義任命，可見【下一頁】

中芯指出，董事會的獨立非執董人數將不滿足香港上市規則第3.10A條規定，獨立非執董人數須不低於董事會人數三分之一的要求。中芯將3個月內委任新的獨立非執董，以確保合規。

叢京生早於9月及11月兩度減持中芯，據聯交所披露，叢京生於9月1日以平均價24.6965元，減持12萬股，套現296.4萬元，於11月16日以平均價23.5083元減持6.75萬股，套現158.7萬元，持股減至29.74萬股，貨值657萬元。

叢京生2017年2月加入中芯董事會，為美國加州大學洛杉磯分校計算機科學系校長講席教授、特定域計算中心主任，以及超大規模集成電路技術實驗室主任。2009年至今，任加州大學洛杉磯分校副教務長，主管國際合作，並任北京大學-加州大學洛杉磯分校聯合研究所共同主任。任獨立非執行董事，按照服務合約，叢京生有權獲得 4萬美元的年度現金酬金及可供認購187,500普通股的期權和187,500受限制股份。

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記者：譚志偉

香港股票 中芯國際（00981）

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