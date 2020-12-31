內地7-Eleven晚間加入夜店元素 望以創新增加客量

內地一間7-Eleven便利店為求吸引更多顧客，所以每日的晚上8點後就會變身成夜店，顧客可以於店內與朋友喝酒，更可以打遊戲機。



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7-Eleven 母公司 7&I 控股公司公布的報告顯示，7-Eleven 在日本及中國地區的單店每日平均銷售額為 65.6 萬日圓（約港幣 49,237 元），較 2017年下跌，但內地的房租、人力、物流和商品成本等都處於穩定上升的狀態。事實上，不僅 7-Eleven，其他品牌的便利店客量都在下跌。因現時消費者更依賴外賣和網購，只有在夜間和凌晨才會選擇光顧便利店。



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另下，內地的便利店品牌愈來愈多，但市場客源則相對固定，沒有大幅增長，使競爭加大。對顧客而言，便利店的地點方便是最重要，品牌反而不是重要的因素。但 7-Eleven 在中國的業務拓展沒有大進展，所以為了打破被動的局面，7-Eleven唯有持續創新吸引顧客。



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