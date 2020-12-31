單日3宗撻大訂　納米樓恐成「籮底橙」？

臨近年尾，屢有新盤買家撻大訂，白蝕離場。及至近日，由資深投資者盧華發展，位於長沙灣的納米盤AVA 61，連錄三宗撻大訂，買家合共損失逾200萬元。

成交紀錄冊顯示，撻訂單位有三：5樓B室、23樓F室、29樓A室，實用面積由161平方呎起，至最大232平方呎，均於2017年成交，成交額343.9萬元至630.2萬元，及至12月29日，三位買家同時終止買賣合約，料遭發展商沒收樓價15%之訂金。

值得留意的是，政府放寛首置按保後，樓價800萬元以下的樓盤，都可承造九成按揭，令買家有更多選擇，不用再只買納米樓，市場亦因此看淡納米盤前景。事實上，近期屢見納米盤業主要蝕遠，如有「龍床盤」之稱的屯門菁雋。

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