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全民派2000美元法案 參議院遇阻力恐難通過

環球政經 19:01 2020/12/31

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美國眾議院日前通過總統特朗普提出的方案，加碼向全民派發每人2000美元紓困金，料將於參議院遇阻力。

【中美關係】拜登指美國需重新參與國際事務 並呼籲盟友聯手抗華下一頁

眾議院日前以大比數通過加碼全民派二千美元的法案，將於參議院討論。特朗普雖然曾公開向黨員施壓，要求他們支持方案，但參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，全民派2000美元成本過高，而且未有針對有需要人士發放紓困金，表明法案沒有現實途徑可在參議院快速通過。

【美國經濟】特朗普簽署新冠紓困法案 並籲國會剔除「無用」條文下一頁

由於新一屆國會將於當地周日宣誓，法案必須於周日前通過，否則將會失效。早前參議院曾建議將2000美元援助金，捆綁調查選舉舞弊和終止對社交網站的法律保護一併處理，但遭民主黨人反對，令法案通過機會渺茫。

眾議院議長佩洛西批評麥康奈爾所為，形容麥康奈爾令有需要的家庭無法及時獲得應急援助。

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撰文 : 林展鋒

特朗普 麥康奈爾 佩洛西 美國 美國眾議院 美國民主黨

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