【網民熱話】辭職要6個月通知期　網民：CEO就6個月

簽合約時要細心閱讀各項條款，這句說話相信每名剛入職場的「新鮮人」都會有聽過，但總有些時候會有所遺漏，引起各種不便。有一名剛畢業「職場新鮮人」，就在討論區向網民求助，指自己剛剛遞了辭職信，但要6個月通知期，希望網民可以給他一些建議。

事主指自己剛剛遞了辭職信，但由於公司是從事教育中心興趣班，如想終止雙方之間的合約，要六個月通知期。他又指控公司在面試時說到「天花龍鳳」，但一進去工作就一團糟，放工後亦會收到數百個訊息。事主又指公司給他工作時不會安排時間，原來是想他回家工作，直斥公司「用心良苦」。

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大多數網民都對事主當初簽約感到不解，亦有建議只需按章工作，下班後不需要回覆公司訊息「點解會簽咁既contract」，「CEO就6個月」，「樓豬係難得一見既奴隸，建議你通知期自願加夠上6年」。

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根據勞工處網站顯示，如僱主或僱員想終止僱傭合約，而僱傭情況屬無試用期/ 完成試用期的連續性合約，當僱傭合約有明確規定時，通知期則依照合約訂明，但不少於7天；若是僱傭合約無明確規定，則不少於1個月通知。而根據事主在討論區的回覆，事主的情況屬第一項，相信要等六個月後，才能成功離任。

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責任編輯：黃苑筠