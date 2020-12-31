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新冠疫情下迎除夕夜 各國推措施防民眾聚集

環球政經 18:30 2020/12/31

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全球人民在新冠疫情肆虐下迎接除夕夜。多國政府避免民眾聚集實施多個措施。

【新冠疫情】美國疫情數字屢創新高 賀錦麗公開接種疫苗下一頁

英國接連發現變種新冠病毒，在過去一星期英格蘭確診個案急增四成，其中六成病例相信與變種病毒有關。當局隨即公布再次收緊防疫措施，擴大英格蘭最嚴格的第四級防疫地區範圍，當地七成八人口，超過四千萬人，除夕夜須遵行居家令，非必要商店必須關閉。

【新冠疫苗】英國批准牛津／阿斯利康疫苗 已訂一億劑最快下周推出 下一頁

鄰近的法國，繼續執行十二月起實施的晚八朝六宵禁令，並動用十萬警員和國家憲兵在除夕巡邏，加強打擊民眾的跨年倒數派對，並促請地方政府考慮提早暫停公共交通服務。

在韓國首爾，受制於疫情，官方無奈取消每年傳統，於普信閣進行的跨年敲鐘儀式，，是自1953年舉行以來首次。總理丁世均又於除夕日公布，最快明年2月開始為民眾注射外國研發的疫苗，同時政府有信心可於2021年底前，推出由國家獨立研發的疫苗。

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撰文 : 林展鋒

疫情 疫苗 法國 南韓 首爾 英格蘭 英國

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