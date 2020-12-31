落實中歐投資協定 馬克龍冀與默克爾訪華

歐盟與中國達成中歐投資協定。國家主席習近平表示，協定展現中國對外開放的決心。法國總統馬克龍提議與德國總理默克爾於稍後時間一同訪華。

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繼完成與英國的脫歐貿易協議，歐盟日前再與中國達成中歐投資協定。歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾，連同默克爾馬克龍及習近平進行視像會議，宣布歷時七年的中歐投資協定完成談判。

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習近平表示，有關協定展現中方推進高水平對外開放的決心，並為中歐相互投資提供更大的市場及更高水平的營商環境; 又認為協定提供更有效的制度及更光明的合作前景，有助促進後新冠疫情時期全球貿易和投資自由化、便利化。

馮德萊恩則表示，協定的確立是歐盟與中國的重要里程碑，形容後新冠疫情需要一個強大的歐中關係，協定能維護雙方利益，提供消除強迫勞動的槓桿。

馬克龍表示，歐盟與中國的關係近年日漸加強，提議未來數月與默克爾一起訪問中國，討論中歐其他領域的合作。

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