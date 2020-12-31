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落實中歐投資協定 馬克龍冀與默克爾訪華

環球政經 17:24 2020/12/31

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歐盟與中國達成中歐投資協定。國家主席習近平表示，協定展現中國對外開放的決心。法國總統馬克龍提議與德國總理默克爾於稍後時間一同訪華。

【英國脫歐】英國國會通過貿易協議 與歐盟元旦日正式分手下一頁

繼完成與英國的脫歐貿易協議，歐盟日前再與中國達成中歐投資協定。歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾，連同默克爾馬克龍及習近平進行視像會議，宣布歷時七年的中歐投資協定完成談判。

【中美關係】拜登指美國需重新參與國際事務 並呼籲盟友聯手抗華下一頁

習近平表示，有關協定展現中方推進高水平對外開放的決心，並為中歐相互投資提供更大的市場及更高水平的營商環境; 又認為協定提供更有效的制度及更光明的合作前景，有助促進後新冠疫情時期全球貿易和投資自由化、便利化。

馮德萊恩則表示，協定的確立是歐盟與中國的重要里程碑，形容後新冠疫情需要一個強大的歐中關係，協定能維護雙方利益，提供消除強迫勞動的槓桿。

馬克龍表示，歐盟與中國的關係近年日漸加強，提議未來數月與默克爾一起訪問中國，討論中歐其他領域的合作。

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撰文 : 林展鋒

歐盟 歐洲 習近平 馮德萊恩 默克爾 馬克龍 歐洲理事會 德國 法國 中國
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