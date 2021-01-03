【山地悠遊人生@iM網欄】世界極北，最易賞極光的地方 (中)

世界極北，最易賞極光的地方 (中)

座標78度， 在北極圈內的 Svalbard 有2100個居民，約2000人定居在朗伊爾城 Longyearbyen ，坐落在山谷裡，擋住了部分北極狂風。朗伊爾城是個超迷你的城市，只有一條橫的和兩條豎的街道，繞一圈就30分鐘， 有酒店，酒吧，一家超市， 還有提款機。必須帶槍才可以走出市區範圍，在運動用品店可以租槍， 因為隨時可能遇到北極熊。

▲ 圖1 出了市區隨時都會遇到北極熊。

屋主有個波蘭同鄉來Svalbard想在野外紮營，可半夜被警察叫醒，說有北極熊出沒，要馬上離開，回到市區。他通過屋主約我出去，我跟着他一直走到市區邊界線， 在狂風大雪下，喝了一個早上的北極西北風，那滋味真不好受！ 在極北之地， 一夜之間雪的厚度到膝蓋是件很平常的事情。 應該怎麼穿衣服，一定絞盡腦汁吧。

▲ 圖2

防寒裝備

洋蔥式穿衣法，分成內層、中層、外層，選擇輕身、透汗設計。

內層要貼身，吸濕、 排汗功能 。

中層選羊毛、抓毛，隔絕空氣，防止體溫流失。

外套要防風防水， 可放手的口袋、擋風帽、中長度以上， 方便穿脫的，室內有暖氣， 一到室內馬上脫掉。最好顏色顯眼，拍照好看， 在雪地容易被看到， 也不要選白色。

雙層褲子–穿一條或兩條打底褲或有抓毛的貼身褲， 外面一條防風、防水褲， 最好是滑雪褲。 外面不可以穿牛仔褲或棉料褲，會吸濕氣，變得又濕又冷。

厚毛襪 、 厚毛靴子 、 圍巾 、 手套不可少 –

裡面一層普通登山厚襪， 外面穿一層厚厚的羊毛襪才夠暖。靴子裡面要有厚毛，必須防水防滑，還要夠高筒， 雪融化在雪靴上進水會很冷。馬路上結冰，盡量走在雪鬆的地方 。千萬別穿UGG雪地靴， 根本不管用。（圖4, 5，6）

▲ 圖4

▲ 圖5

▲ 圖6，一對防水高筒鞋很重要。

這個小鎮以前靠煤礦，現在主要靠大學研究和旅遊！夏冬兩季，遊客可以揚帆出海看鯨魚和北極熊，划橡皮艇， 看冰川， 坐狗拉雪橇， 去舊煤礦場參觀冰川隧道， 騎雪上摩托車和賞極光。

傳說中的種子庫 Global seed Vault， 保存全世界的農作物種子，以防全球性災難發生後種子的基因遺失， 也稱為末日種子庫。 以前只在電影裡見過，其實真的存在！在 Svalbard 這個島上的種子庫， 儲存了105萬份種子， 但不可以進去參觀，只能在遠處拍照留念。（圖7）

▲ 圖7 Svalbard Global seed Vault 種子庫

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Svalbard_Global_Seed_Vault

世界最北邊的教堂，進去要換鞋，裡面有廁所免費，免費茶水，休息室。還有個超大的保險箱， 不知道收藏了甚麼？ （圖8， 9， 10 ， 11）

▲ 圖8 世界最北的教堂

Longyearbyen 旅遊發展迅速，房屋需求大。 屋主的工作是在零下幾十度的嚴寒下蓋房子， 實在很辛苦。 他的夢想是環遊世界， 可他在Svalbard 已經5年，每年除了回波蘭度假之外，沒有去過其他國家，看來不久的將來他也無法實現旅遊夢，因為他跟前妻生有個8歲的兒子要養，現在的妻子通過網上交友認識。 她來了一年，21歲, 懷孕8個月，剛來Svalbard 時， 她在一家旅館打工，老闆娘嫌棄她工作效率慢，幹了3天，她辭職不幹了。 在Svalbard 工資高稅率低，可除了酒是免稅，其他所有物資都是從外地運來，物價奇高。挪威消費貴世界聞名，這裡比首都奧斯陸還要貴， 一棵生菜5歐元 。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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