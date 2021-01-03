  • 14°C
香港時間 : 2021103日 (日) 08:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山地悠遊人生@iM網欄】世界極北，最易賞極光的地方 (中)

名人薈萃 08:01 2021/01/03

分享：

世界極北，最易賞極光的地方 (中)

座標78度， 在北極圈內的 Svalbard 有2100個居民，約2000人定居在朗伊爾城 Longyearbyen ，坐落在山谷裡，擋住了部分北極狂風。朗伊爾城是個超迷你的城市，只有一條橫的和兩條豎的街道，繞一圈就30分鐘， 有酒店，酒吧，一家超市， 還有提款機。必須帶槍才可以走出市區範圍，在運動用品店可以租槍， 因為隨時可能遇到北極熊。

圖1 出了市區隨時都會遇到北極熊。

屋主有個波蘭同鄉來Svalbard想在野外紮營，可半夜被警察叫醒，說有北極熊出沒，要馬上離開，回到市區。他通過屋主約我出去，我跟着他一直走到市區邊界線， 在狂風大雪下，喝了一個早上的北極西北風，那滋味真不好受！ 在極北之地， 一夜之間雪的厚度到膝蓋是件很平常的事情。 應該怎麼穿衣服，一定絞盡腦汁吧。 

圖2

防寒裝備

洋蔥式穿衣法，分成層、中層、外層，選擇輕身、透汗設計。

內層要貼身，吸濕 排汗功能 。

中層選羊毛、抓毛，隔絕空氣，防止體溫流失。

外套要防風防水， 可放手的口袋、擋風帽、中長度以上， 方便穿脫的，室內有暖氣， 一到室馬上掉。最好顏色顯眼，拍照好看， 在雪地容易被看到， 也不要選白色。

雙層褲子穿一條或兩條打底褲或有抓毛的貼身褲， 外面一條防風防水褲， 最好是滑雪褲。 外面不可以穿牛仔褲或棉料褲，會吸濕氣，變得又濕又冷。

厚毛襪厚毛靴子圍巾手套不可少

裡面一層普通登山厚襪， 外面穿一層厚厚的羊毛襪才夠暖。靴子裡面要有厚毛，必須防水防滑，還要夠高筒， 雪融化在雪靴上進水會很冷。馬路上結冰，盡量走在雪鬆的地方 。千萬別穿UGG雪地靴， 根本不管用。（圖4, 5，6）

圖4

圖5

圖6，一對防水高筒鞋很重要。

這個小鎮以前靠煤礦，現在主要靠大學研究和旅遊！夏冬兩季，遊客可以揚帆出海看鯨魚和北極熊，划橡皮艇， 看冰川， 坐狗拉雪橇， 去舊煤礦場參觀冰川隧道， 騎雪上摩托車和賞極光。

傳說中的種子庫 Global seed Vault， 保存全世界的農作物種子，以防全球性災難發生後種子的基因遺失， 也稱為末日種子庫。 以前只在電影裡見過，其實真的存在！在 Svalbard 這個島上的種子庫， 儲存了105萬份種子， 但不可以進去參觀，只能在遠處拍照留念。（圖7）

圖7 Svalbard Global seed Vault 種子庫

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Svalbard_Global_Seed_Vault

世界最北邊的教堂，進去要換鞋，裡面有廁所免費，免費茶水，休息室。還有個超大的保險箱， 不知道收藏了甚麼？ （圖8， 9， 10 ， 11）

圖8 世界最北的教堂

 

Longyearbyen 旅遊發展迅速，房屋需求大。 屋主的工作是在零下幾十度的嚴寒下蓋房子， 實在很辛苦。 他的夢想是環遊世界， 可他在Svalbard 已經5年，每年除了回波蘭度假之外，沒有去過其他國家，看來不久的將來他也無法實現旅遊夢，因為他跟前妻生有個8歲的兒子要養，現在的妻子通過網上交友認識。 她來了一年，21歲, 懷孕8個月，剛來Svalbard 時， 她在一家旅館打工，老闆娘嫌棄她工作效率慢，幹了3天，她辭職不幹了。 在Svalbard 工資高稅率低，可除了酒是免稅，其他所有物資都是從外地運來，物價奇高。挪威消費貴世界聞名，這裡比首都奧斯陸還要貴， 一棵生菜5歐元 。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

下一篇文章

【雲端運算】台灣廚師失iCloud萬份食譜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」