【大行報告】瑞信睇好呢隻車股銷情 調高目標價6成　潛在升幅28％

瑞信發表報告，指長城汽車（02333）在12月仍維持強勁的銷情，上調集團2021及2022年銷量及純利預測，並把目標價由21元大幅上調62%，至34元，維持「跑贏大市」評級。

長汽周四（31日）收報26.6元，升3.5%，成交額14億元。按瑞信目標價34元計，潛在升幅達28%。

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報告指，長城汽車強勁的銷售勢頭在12月持續，哈弗和WEY品牌的前四周銷量同比增長23%，主要增長動力來自哈弗H6，哈弗F7和哈弗大狗SUV。因此把長城的銷量預測，並把2021及22年盈利預測上調9.1%及10.2%。

同時，報告又指，公司宣布「咖啡自動駕駛」策略，目標發展專利全面自動駕駛科技，包括內部智能控制組件、中間件軟件及應用軟件。集團亦計劃從WEY品牌推出第三級自動駕駛產品，然後明年下半年為哈弗品牌推出，第四級自動駕駛產品將於2022年亮相。

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記者：李兆明