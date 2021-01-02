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【餓「新」嘗啖＠iM網】抵食下午茶，我選這家

名人薈萃 13:01 2021/01/02

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匪夷所思2020年，就在一片驚恐中轟轟烈烈地走過。

就算再荒誕的編劇，相信也不會想像得到這疫情的蔓延性、持續性、傷害性竟是如此的不可收拾；同時也相像不到，病毒無論男女老幼，不分高官巨賈平民，可以如此地一視同仁地公平對待，誰都不俾面。置身其中的我們就算用足一年的時間，也沒有辦法適應這種抗疫生活。勞資雙方、身體心靈，都是疲勞！寄願新的一年，世界回復日常，大家健康生活。

這段第四波的抗疫的日子裏，大家更寂寥，只限二人聚餐、不能晚飯堂食，放寛日子遙遙無期，每天只有短短的五、六個小時可出外用餐。在有限的時間裏我最喜歡的是午後和友人嘆個悠閒的下午茶，慰勞舌尖，也療癒疲憊的身心。現在很多餐廳疫市搶灘，推出層出不窮的下午茶套餐招徠，有的價錢吸引，有的環境叫座，有的以質取勝。最近食過數家，論性價比，個人覺得又一城的安南越南餐是個不錯的選擇，二人High Tea set 238元，相當吸引。

一盤端上來的美食包括安南春卷、蒜蓉牛油雞翼、越式蒸粉卷、鮮蝦米紙卷及炭燒大頭蝦等五款經典鹹點，全屬安南的水準之作，最意外的是炭燒大頭蝦，肉質彈牙，蝦膏甘香，熱辣辣捧出，焦香撲鼻。

甜點則有法式焦糖焗蛋、西米斑蘭糕、椰青果凍、椰汁紫糯米及越南咖啡奶凍等五款顏值極高的糕點。好欣賞他們甜度適中，尤其是越南咖啡奶凍，夠滑，咖啡味又夠濃，比美五星級酒店的作品。

拍完十道美食，再KO它們其實已經玩夠食飽。但，好戲在後頭，這High Tea Set竟然還包括兩碗麵食，可選安南招牌牛肉湯河粉或餐廳最新上市的龍海蟹仔肉鮮茄湯檬粉。我選了後者，湯檬以鲜蟹、番茄及香料等熬制成酸甜开胃的湯底，再配上大廚新拆的蟹仔肉，鲜甜肉嫩的，滋味非常，實在大滿足。

大快朵頤之後，來兩杯熱飲。坐下來靜心欣賞這家餐廳，這才發現餐廳裝潢充滿越南殖民地色彩，無論用色、掛飾都非常講究，帶出一種低調的貴氣，置身其中有種去了越南渡假的氛圍。環境舒適，食物不俗，價錢合理，這樣的下午茶不試還真對不起自己。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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