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【欲哭無淚】臨收樓先撻訂　又是用建築期付款

股樓投資 18:39 2020/12/31

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經濟前景未明，不少早前選用建築期付款的新盤買家，都要撻訂離場。其中內房碧桂園、宏安地產、中國建築共同發展的馬鞍山泓碧，近日陸續入伙，但近期屢有買家放棄上會，要撻訂離場，單以12月計，該盤暫錄3宗撻訂。

據成交紀錄冊顯示，泓碧5座7樓J室，實用面積523平方呎，兩房間隔，於 2018年12月易手，成交價824.2萬元，實用呎價15,729元，近日遭買家終止交易。值得留意的是，買家當時採用建築期付款，已付樓價5%之訂金。兩年之後，項目開始入伙，但買家於周二（29日）放棄上會，撻訂收場。

近期撻訂的買家，多數選用建築期付款，即買入物業時，先繳交部分首期，到收樓才承造按揭，若買家上會時，樓價大跌，即現價低過購入價，或遇上估價不足困局，終要多付首期才能上會，隨時得不償失。事實上，今年疫情肆虐，雖然樓價沒有大跌，惟部分打工仔遭公司裁減，又或減人工，財務不大如前，有可能影響按揭貸款，終致撻訂。

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撰文 : 黄卓賢

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