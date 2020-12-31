【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股

疫情在全球肆虐，令以科網，生科醫藥及新能源為首的新經濟股板塊，在2020年趁機崛起。展望2021年，宅經濟相信不會隨疫情降溫之下，新經濟股預期仍然受注目。繼較早前的《值得留意的10大港股》後，《iMoney》投資組在踏入2021年之際，冋各讀者推介值得留意的10大新經濟股。除了港股，也包括美股。

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2021值得留意的10大新經濟股一覽：

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如前文所述，2021年選擇新經濟股下注，宜先向受到反壟斷條例影響較低的非龍頭股埋手。云云新經濟領域中，處於快速增長周期雲端產業在新的一年，值博率依然甚高。內地年輕一代消費者更熱衷科網娛樂，加上次線城市民眾生活方式亦趨向現代化，對雲端存儲需求也相對增加。與此同時，內地企業營運及決策過程未來逐步數碼化，也是大勢所趨。經營雲業務的科技股，未來數年收入高增長的機會，料較其他科技股為高。

網上教育及醫療股，同樣在未來數年有力保持強勁的服務需求。藉著疫情及港交所(00388)放寬上市需求而於近年興起的生物科技股，近期亦獲准納入港股通供北水購買。趁現時留意有潛力在未來有力列入北水名單的生物科技股，博取潛在的價值重估。

除了內地，亞洲以至歐美市場的科網股，新一年也值得個別股份。由於歐美疫情未降溫，海外電商及網上娛樂需求，踏入2021年估計仍然強勁。這些股份要複製電動車生產商TESLA(TSLA)在2020年的神話，絕非不可能。

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