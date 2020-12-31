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【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」

環球政經 18:22 2020/12/31

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受疫情影響，樓市交投風氣稍微冷卻，不過有地產發展商則在疫市下出動奇招吸引買家。有網民留意到跑馬地EIGHT KWAI FONG推出「先住後付」計劃，詢問網友意見是否值得入手。

【樓市熱話】貝沙灣市值升6成  網友話淡人輸得一敗塗地：【下一頁

樓主所提及的「先住後付」正確名稱為「1440 GO先住後付計劃」，買家先在簽訂臨約當日及30天各付樓價5%訂金，餘下90%在1440天（即約4年）內支付，買家在簽定臨約120天起，可以先住後付，更可把單位出租，首先付樓價5％作申請費，以及後每年3％許可費，連同訂金在內，即4年共先付樓價約27%，有關申請費及許可作為須付樓價餘額。

【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態  網友：「太古城多年交投活躍  是你不懂樓市」：【下一頁

不少網友認為這個計劃相當有趣，也頗為划算，既然交易期長達4年，可當租住單位，卻不陷於幫別人「供樓」的苦況。在定位方面，EIGHT KWAI FONG屬於中高價盤，定價在843.8至1,612.6萬元之間，單位實用面積落在258至428方呎之間，就算有「先住後付」計劃，都不屬於親民上車盤。

網友除了關心樓盤大小、定價之外，還相當關心跑馬地社區是否適合居住。有人認為跑馬地設施欠奉，餐廳也沒有多少間，令人卻步。有人則反駁跑馬地其實到處美食，譏諷網友新界仔「出城」。

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責任編輯：翁嘉陽

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