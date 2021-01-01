【名家點睇】2021年股市泡沫持續　商品大王羅傑斯警告：年尾或將破裂

美股2020年全年低開高走，周四（12月31日）最後一個交易日，道指與標指漲幅均逾0.6%，再次創下歷史新高。展望明年，有「商品大王」之稱的著名投資者羅傑斯 (Jim Rogers) 認為，2021年全球股市泡沫將愈吹愈大，他警告泡沫或有可能於年末破裂，屆時投資者有可能遭受巨大損失。

羅傑斯在接受BBC訪問時指，市場現時並沒有完全泡沫化，但在某些特定領域，例如包括騰訊（00700）、三星在內的科技股，年內股價不斷上漲並逐漸形成泡沫。進入2021 年，他認為股市泡沫將會進一步發展，並於今年稍晚時候破裂。但短期之內，鑑於拜登（Biden Joe）上任後仍將擴大政府開支，因此他並不對此感到擔憂。

除了股市之外，羅傑斯認為債券市場同樣處於泡沫當中，在他看來，唯一較為抵買的資產就是商品，當中黃金正處於自2010年以來的最好水平，因此稱不上便宜。

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薦買鐵礦、銅、黃金、白銀

羅傑斯指由於經濟狀況惡化，許多人被迫出售黃金，他以全球最大的黃金市場印度為例，指許多人正處於無奈拋售黃金。他表示，待至金價修正結束後，自己將購入更多黃金。另外他還及其看好白銀，指銀價相比歷史最高位已經下跌料5至6成。

筆者統計發現鐵礦石年度回報超過8成，是2020年回報最勁的大宗商品。經歷如此高的升幅後，羅傑斯依然看好鐵礦石後市，他指來自中國的需求持續強勁，加上受疫情影響，鐵礦石產量下降，對其價格形成一定支撐。另外受惠於電動車產業加速發展，而生產電動車使用的銅是傳統汽車的4至5倍，帶動銅價大幅上漲。

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