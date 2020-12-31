【樓市現象】屯赤隧道通車方便來往中港兩地 豪氣商人斥3,235萬購入屯門瓏門複式戶

屯赤隧道於上周日（12月27日）正式通車，帶旺新界西一帶樓市，最近屯門區錄得多宗二手成交，日前更錄得樓價逾3200萬元的成交個案。

美聯物業助理區域經理曾祥聰表示，該行新近促成一宗屯門瓏門複式戶二手成交，買家以3,235萬元購入高層4房2套單位，單位較原本叫價約3,800萬元，減價約逾一成。

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新成交單位為瓏門3座高層複式單位，屬4房2套房間隔，向正南遠眺海景，實用面積約1,349平方呎。曾祥聰稱，區內特色單位放盤罕有，尤其是複式戶型，原業主放售單位多時，叫價約3,800萬元，終獲買家承接。

據了解，客人為中港商人，因屯赤隧道開通後，兩地往來交通更便利，加上單位景觀及間隔合乎心水，故考慮後決定承接上址。雙方數度議價後，終以3,235萬元成交，折合實用呎價約23,981元。資料顯示，原業主於2015年8月以約3,118.2萬元購入上址。

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位於屯門大型商場V city上蓋的瓏門，旁為港鐵屯門站，是新地（00016）及港鐵（00066）旗下的物業，項目分兩期發展，合共提供2,011個單位，第一期於2013年8月入伙，設有4座大廈共1,075個單位，標準單位實用面積約500至1,400平方呎，逾半數為3、4房大單位。項目同時也提供約24個特色單位，實用面積約1,600至3,000平方呎。第二期命名為「瓏門II」，於2014年9月落成，由3座大樓組成，共提供911個單位，提供提供一房至四房間隔，一房單位分布於第6及8座，約60伙，佔整個樓盤約6.5%；主打的兩房單位則設約540伙，佔整體約六成。



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記者：陳詠妍