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【新股IPO】吳奇隆創立影視公司稻草熊周四招股 一手入場費6222元

股樓投資 19:26 2020/12/31

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由吳奇隆成立、其妻子劉詩詩持股的影視公司稻草熊（新上市編號：02125）於周四起招股至1月7日，招股價介乎5.1元至6.16元，一手入場費為6222元。公司計劃發行1.65億股，國際配售佔90%，其餘為香港公開發售，最多集資10億元。料於1月15日掛牌，招商證券及中信建投為聯席保薦人。

京東阿里等涉於雙十一期間違規 各被罰50萬元人民幣 詳情請看[下一頁]

稻草熊將會引入雪湖資本、IDG資本和唯品會（美：VIPS）作為基石投資者。首席營運官翟芳指，影集製作亦屬於新經濟行業之一，且前景向好。據招股書資料，愛奇藝為公司主要客戶之一，並持股19.57%；公司在2016年得到阿里巴巴（09988）的投資，阿里亦持股15%。

知名制片劉小楓則持股58.41%，據悉劉小楓為吳奇隆內地代理人，吳奇隆沒有直接持股，而是透過代理人實控公司。吳奇隆妻子劉詩詩持股14.8%，演員趙麗穎持股0.79%。

【年度總結】藍籌藥明稱冠　科指微盟險勝　思摩爾膺新股王  詳情請看[下一頁]

截至今年3月底，公司錄得收入3.27億元（人民幣，下同），按年跌6.9%，純利按年增逾一倍至4289萬元。

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撰文 : 趙家盈

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