【2020回顧】Bitcoin連任年度最佳投資　回報最勁股市竟然係呢國？

本刊2019年曾以《2019年最佳投資：Bitcoin》為題，總結各資產年度回報。一年過去，歷史再次重演，Bitcoin於2020年最後一個交易日再創新高，周四（12月31日）突破29,200美元，全年累計已漲逾300%，成為當之無愧的年度最佳資產。

【美股回顧】標指成分股年度升幅榜前十名 FAANG未上榜 最勁一隻啱啱入指數【下一頁】

股市方面，非洲國家尼日利亞成為2020年的黑馬，當地股市全年回報為47.2%，但由於當地只有161家企業，指數受個別公司影響甚深，電訊商Airtel Africa及水泥巨擘Dangote Cement便貢獻去年股市逾六成的升幅。另外韓國、土耳其、挪威及阿根廷股市回報同樣理想，至於美國標普500指數則以15.5%名列第10位。

2020年股市龍虎榜

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2020年商品龍虎榜

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