【年度總結】藍籌藥明稱冠　科指微盟險勝　思摩爾膺新股王

恒指成份股於今年12月7日增至52隻，當中今年表現最好是藥明生物(02269)，股份於11月中進行一拆三，全年股價升2.13倍；小米(01810)股價累漲2.08倍排第二；另一隻升幅逾倍的藍籌為美團(03690)，全年升1.89倍。

52隻藍籌，當中有17隻即約3分1於全年錄得升幅。表現最差的三隻藍籌分別為中信股份(00267)、中海油(00883)及中海外(00688)，年內跌幅達47.3%、44.6%及44.5%。

恒生科技股指數方面，以7月27日誕生日計算，累升21.8%。表現最佳首三位分別為微盟(02013)、金蝶(00268)及小米(01810)，全年分別大升3.1倍、3.06倍及2.08倍。表現最差三位科指成份股分別為瑞聲(02018)、中興(00763)及貓眼娛樂(01896)，全年分別跌36.2%、18.2%和14.6%。

新股方面，當中「凍資王」農夫山泉(09633)凍資逾6700億元，創上本港史上凍資紀錄。電子煙股思摩爾(06969)，掛牌首日升1.5倍，不計手續費每手賺1.86萬元，成「首日賺錢王」。京東集團(09618)來港二次上市，集資額345億元，為本年「集資王」，旗下京東健康(06618)集資269億元排第二，同時京東健康認購人數超過84萬人，成今年「認購王」。

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