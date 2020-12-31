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認同人工智能科學家論述 馬斯克: 火星經濟以加密貨幣運行

環球政經 16:50 2020/12/31

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人工智能科學家 Lex Fridman 早前表示火星未來的經濟系統可透過加密貨幣運行，Tesla 和 Space X 創辦人馬斯克 (Elon Musk)贊同說法。

【太空探索】SpaceX火箭試射　成功挑戰新高度　回程降落失敗爆炸（附試射墜落影片）下一頁

揚言要在2024年前將首批人類送上火星的馬斯克，日前評論Lex Fridman在社交網站，表示認同火星將需運用加密貨幣進行交易， 但未有指明是哪一種加密貨幣。

【Bitcoin】料比特幣價格將於明年初見頂　大好友考慮未來兩周內清倉下一頁

加密虛疑貨幣龍頭比特幣 (Bitcoin) 近日屢破紀錄 ，統計數據顯示市值已衝破4900億美元，引起各界再次關注加密貨幣的可塑性。一向鼓勵關注並討論加密貨幣的馬斯克，本月初曾發表加密貨幣言論，表示可能在Tesla資產負債表中增加比特幣。亦有曾詢問網民比特幣能否有足夠流動性處理大宗交易。

馬斯克曾多次表示對多吉幣(Dogecoin)的關切及熱愛，網民亦因此笑指，多吉幣應在火星上流通，亦有網民提議可使用星際幣 (Marscoin)。

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撰文 : 林展鋒

比特幣 馬斯克 火星

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