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土瓜灣僑裕大廈「劏房」起火 居民：「據知一劏七 環境好差」

環球政經 17:29 2020/12/31

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今日（31日）下午2時許，警方接獲多個報案，指位於土瓜灣落山道86-94H號的僑裕大廈樓上單位起火，並冒出濃煙，事件中無人受傷，火警於2時37分救熄，起火原因仍在調查中。

【疫市平賣】半新盤業主投降 土瓜灣海景戶低市價半成沽：【下一頁

起火單位位於大廈二樓，現場可見單位窗戶嚴重熏黑，有居於二樓的居民表示事發時正在午睡，睡醒後發現單位濃煙密佈，因此馬上逃生。

【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位 得196呎點裝修？：【下一頁

有街坊指，起火單位為板間房，據知單位以一劏七形式分租，環境欠佳。他續指，慶幸事發時樓層只有兩個單位有住戶，因此所有人都及時逃生。

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責任編輯：翁嘉陽

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