美元延續尋底之旅　人幣未能再下一城

年近歲晚，美元弱勢持續，美元淡友在2020年最後一個交易日未有收歛，反而積極建倉部署明年美元大跌，美滙指數一度跌至2年半新低89.52，歐元高見1.23水平，英鎊在英國國會迅速通過貿易協議後在1.36水平以上維持強勢。一眾商品貨幣在疫苗研發樂觀的情緒及環球經濟復甦的憧憬下走高，澳元突破77美仙水平。筆者認為，美元走弱有其合理性，但現時美元跌至現水平或已反映大部分利淡因素，一旦美國經濟復甦超乎預期，聯儲局開始提早考慮退出刺激政策，美元可能出現反撲。另一方面，歐洲在疫情肆虐下的衰退風險不容忽視，事實上歐洲央行的量寬規模不比聯儲局小，利差因素亦可能在經濟重開後傾向支持美元。

人民幣未能在美元弱勢下再下一城，離岸人民幣早段曾短暫突破6.5關口，而在岸人民幣對離岸人民升勢無動於衷，反覆下挫至6.55水平以上。事實上，近周的人民幣樂觀情緒已經稍為收歛，人民銀行似乎不願人民幣升勢過急，每逢離岸人民幣升破6.50後，在岸的購滙資金隨即空群而出，遏止人民幣升值情緒。人行與聯儲局的貨幣政策分化亦未有進一步擴闊，聯儲局在12月中未有調整購債計劃，而人行在國企債券違約潮下推遲退出刺激措拖，力求維持流動性合理充分，令中美利差稍為收窄。